"Газпром" не согласен с решением Стокгольмского Арбитража по делу с "Нафтогазом"

“Газпром” выражает несогласие с данным решением Стокгольмского Арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с доводами “Нафтогаза” о резком ухудшении состояния украинской экономики, что привело к снижению спроса на газ и невыполнения обязательств “Нафтогаза” по отбору голубого топлива. Однако в отношении “Газпрома”, ссылающегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был“, — отмечается в заявлении.

“Газпром” отмечает, что будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, “Нафтогаз Украины” и “Газпром” должны пересмотреть газовый контракт с учетом решения Стокгольмского Арбитража. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы “Нафтогаза” Андрея Коболева в Facebook.