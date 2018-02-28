"Газпром" не согласен с решением Стокгольмского Арбитража по делу с "Нафтогазом"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. “Газпром” не согласен с решением Стокгольмского Арбитража по делу о транзите с “Нафтогазом”, по которому первый обязан заплатить украинской компании 2,56 млрд долларов США, и будет защищать свои права. Об этом говорится в заявлении российского газового холдинга, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Газпром” выражает несогласие с данным решением Стокгольмского Арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с доводами “Нафтогаза” о резком ухудшении состояния украинской экономики, что привело к снижению спроса на газ и невыполнения обязательств “Нафтогаза” по отбору голубого топлива. Однако в отношении “Газпрома”, ссылающегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был“, — отмечается в заявлении.
“Газпром” отмечает, что будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, “Нафтогаз Украины” и “Газпром” должны пересмотреть газовый контракт с учетом решения Стокгольмского Арбитража. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы “Нафтогаза” Андрея Коболева в Facebook.