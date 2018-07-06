"Нафтогаз" подал в Стокгольм иск против "Газпрома" о пересмотре тарифа на транзит
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" подала в Стокгольмский арбитраж иск против ОАО "Газпром" о пересмотре тарифа на транзит газа, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАК.
"Сегодня НАК "Нафтогаз Украины" подала в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с ОАО "Газпром", - говорится в сообщении.
В НАК отметили, что контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню.
Также в "Нафтогазе" отметили, что в своем решении от 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж по процедурным причинам отклонил требование НАКа о пересмотре тарифа.
Как сообщал УНН, по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".