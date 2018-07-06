"Нафтогаз" подал иск против "Газпрома" на 12 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" подала иск в Стокгольмский арбитраж против ОАО "Газпром" о пересмотре тарифа на транзит на 12 млрд долларов. Об этом в сети Facebook написал коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, передает УНН.
"Начинаем новый арбитражный процесс против "Газпрома" в Стокгольме. На этот раз о пересмотре транзитного тарифа на 2018-2019 год. Мы имеем на это право, что было подтверждено в решении предыдущего арбитража по транзитному контракту. Предварительная сумма требований в нашем обращении в арбитраж, которое мы сегодня подали почти 12 млрд долл. (Без процентов). В пересчете в гривнах на каждую украинскую семью - это почти 21 тыс. грн.", - сообщил Ю.Витренко.
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" подала в Стокгольмский арбитраж иск против ОАО "Газпром" о пересмотре тарифа на транзит газа.