"Нафтогаз" подал иск против "Газпрома" на 12 млрд долларов

"Начинаем новый арбитражный процесс против "Газпрома" в Стокгольме. На этот раз о пересмотре транзитного тарифа на 2018-2019 год. Мы имеем на это право, что было подтверждено в решении предыдущего арбитража по транзитному контракту. Предварительная сумма требований в нашем обращении в арбитраж, которое мы сегодня подали почти 12 млрд долл. (Без процентов). В пересчете в гривнах на каждую украинскую семью - это почти 21 тыс. грн.", - сообщил Ю.Витренко.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" подала в Стокгольмский арбитраж иск против ОАО "Газпром" о пересмотре тарифа на транзит газа.