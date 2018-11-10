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Суд Швейцарії заборонив Nord Stream і Nord Stream 2 здійснювати виплати "Газпрому"

Суд Швейцарії заборонив Nord Stream і Nord Stream 2 здійснювати виплати "Газпрому"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Суд в Швейцарії заборонив компаніям Nord Stream AG (власник газопроводу "Північний потік") і Nord Stream 2 AG (оператор будівництва "Північного потоку-2") здійснювати будь-які виплати російському “Газпрому”. Таке рішення було винесено в рамках забезпечувальних заходів за позовом “Нафтогазу”, інформує УНН із посиланням на Deutsche Welle.

“У Швейцарії тимчасові забезпечувальні заходи накладені на виплати „Газпрому“ компаніями Nord Stream AG і Nord Stream 2. В результаті заборони все виплати від цих компаній „Газпрому“ направляються до швейцарських приставів”, — йдеться в документі.

Як раніше інформував УНН, у лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов’язав російський “Газпром” виплатити українському “Нафтогазу” 2,56 млрд доларів США за недотримання умов щодо мінімальних обсягів прокачування газу через територію України. Росія це рішення оскаржила. У травні Київ заявив про початок примусового стягнення коштів із “Газпрому”. Суд Стокгольма на вимогу України заарештував голландські активи “Газпрому” та акцій Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG у Швейцарії. У вересні апеляційний суд Швеції також скасував свою попередню ухвалу, яка блокувала спроби української компанії “Нафтогаз” заарештувати активи “Газпрому”.

У липні “Нафтогаз” подав новий позов проти “Газпрому” в Стокгольмський арбітраж — із вимогою перегляду тарифів на транзит газу на 11,6 млрд доларів. 

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