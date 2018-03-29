Україна готується примусово стягнути борги "Газпрому"

"На сьогодні відбувається нарахування пені з "Газпрому" за несплату боргу по рішенню Стокгольмського арбітражу, яка складає півмільйона доларів щодня. Крім того, зараз триває процес підготовки до примусового стягнення даного рішення на підставі Нью-Йоркської конвенції, яка дозволяє нам стягнути ці кошти практично по всьому світу", - зауважив він, коментуючи ситуацію.

До того ж, як уточнив Петренко, Міністерство юстиції продовжує стягнення з "Газпрому" по рішенню національного українського суду.

"Вже понад 100 млн гривень було стягнуто до державного бюджету. Я переконаний, що "Газпром" не має шансів уникнути відповідальності і сума боргу, яка була зафіксована цим рішенням суду буде тільки збільшуватись і буде повністю стягнена найближчим часом", - зауважив очільник Мін'юсту.

За словами Петренка, "Газпром" ховає голову в пісок, але інша частина тіла лишається на поверхні, а це ті активи та майно, яке знаходиться у "Газпрому" по всьому світу.

"Зараз "Газпром" також втрачає з точки зору вартості самої компанії через те, що вони показали себе як недобросовісний контрагент перед тими європейськими компаніями, з якими у них є контракти. Я переконаний, що це лише питання часу, і сума, яка буде збільшуватись точно буде стягнена на користь українського "Нафтогазу" та бюджету", - резюмував він.

Як повідомляв УНН, за рішенням Стокгольмського арбітражу, “Нафтогаз” домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі “Газпром” повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.