Суд Швейцарии запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты "Газпрому"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107006 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113946 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151715 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145796 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137124 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128511 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172220 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118108 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141665 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Суд Швейцарии запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты "Газпрому"

Суд Швейцарии запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты "Газпрому"

Киев  •  УНН

 • 14940 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Суд в Швейцарии запретил компаниям Nord Stream AG (владелец газопровода “Северный поток”) и Nord Stream 2 AG (оператор строительства “Северного потока-2”) осуществлять любые выплаты российскому “Газпрому”. Такое решение было принято в рамках обеспечительных мер по иску “Нафтогаза”, информирует УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“В Швейцарии временные обеспечительные меры наложены на выплаты” Газпрому “компаниями Nord Stream AG и Nord Stream 2. В результате запрета все выплаты от этих компаний” Газпрома “направляются в швейцарских приставов”, — говорится в документе.

Как ранее информировал УНН, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российский “Газпром” выплатить украинскому “Нафтогазу” 2,56 млрд долларов США за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины. Россия это решение обжаловала. В мае Киев заявил о начале принудительного взыскания средств с “Газпрома”. Суд Стокгольма по требованию Украины арестовал голландские активы “Газпрома” и акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в Швейцарии. В сентябре апелляционный суд Швеции также отменил свое предыдущее решение, которое блокировала попытки украинской компании “Нафтогаз” арестовать активы “Газпрома”.

В июле “Нафтогаз” подал новый иск против “Газпрома” в Стокгольмский арбитраж — с требованием пересмотра тарифов на транзит газа на 11,6 млрд долларов.

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