Суд Швейцарии запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты "Газпрому"

“В Швейцарии временные обеспечительные меры наложены на выплаты” Газпрому “компаниями Nord Stream AG и Nord Stream 2. В результате запрета все выплаты от этих компаний” Газпрома “направляются в швейцарских приставов”, — говорится в документе.

Как ранее информировал УНН, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российский “Газпром” выплатить украинскому “Нафтогазу” 2,56 млрд долларов США за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины. Россия это решение обжаловала. В мае Киев заявил о начале принудительного взыскания средств с “Газпрома”. Суд Стокгольма по требованию Украины арестовал голландские активы “Газпрома” и акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в Швейцарии. В сентябре апелляционный суд Швеции также отменил свое предыдущее решение, которое блокировала попытки украинской компании “Нафтогаз” арестовать активы “Газпрома”.

В июле “Нафтогаз” подал новый иск против “Газпрома” в Стокгольмский арбитраж — с требованием пересмотра тарифов на транзит газа на 11,6 млрд долларов.