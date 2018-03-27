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Зустріч "Нафтогазу" і "Газпрому": російська сторона відмовляється виконувати рішення арбітражу

Зустріч "Нафтогазу" і "Газпрому": російська сторона відмовляється виконувати рішення арбітражу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. “Газпром” відмовляється виконувати остаточні та обов’язкові рішення у двох комерційних арбітражних справах з “Нафтогазом”. Про це йдеться в повідомленні української компанії, оприлюдненому на сайті підприємства, передає УНН.

“Нафтогаз України" та російський „Газпром“ зустрілися минулого тижня, щоб обговорити наступні кроки після того, як „Нафтогаз“ виграв дві справи в Стокгольмському арбітражному суді. На цьому засіданні „Газпром“ дав зрозуміти, що російська газова монополія відмовляється відновляти постачання в Україну за розпорядженням Трибуналу у справі з продажу газу, укладеному в грудні минулого року, і відмовляється підтвердити, що сплатить 2,6 мільярда доларів, про виплату яких розпорядився Трибунал у справі про транзит газу у лютому цього року. Обидва арбітражні рішення є остаточними і обов’язковими для „Газпрому“”, — йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Позиція “Газпрому” під час зустрічі полягала в тому, щоб внести зміни до контрактів або припинити дії контрактів, щоб скасувати рішення Трибуналу. Обидві позиції прямо суперечать та ігнорують рішення арбітражу, надані Стокгольмським трибуналом. Нафтогаз вважає цю позицію неприйнятною і відхилив пропозиції Газпрому щодо цього, йдеться в повідомленні.

“Відмова ”Газпрому“ від виконання справжніх арбітражних рішень міжнародно визнаним і шанованим комерційним арбітражним судом серйозно ставить під сумнів надійність” Газпрому “як партнера європейської газової галузі. Це також ставить під загрозу дотримання контрактів як таких з його („Газпрому — ред.) незаконним утриманням платежів, що мають сплачуватись згідно з рішеннями Трибуналу“, - заявив комерційний директор групи ”Нафтогаз“ Юрій Вітренко.

Сторони погодились провести черговий раунд переговорів у квітні, де, як очікують в “Нафтогазі”, російський “Газпром” буде також висловлювати вимоги до перегляду тарифів “Нафтогазу” і використання української газотранспортної системи для транзиту газу з Росії в ЄС після закінчення терміну дії чинного контракту в 2019 році.

Як повідомляв УНН, за рішенням Стокгольмського арбітражу, “Нафтогаз” домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі “Газпром” повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.

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