Арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" 4,6 млрд дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Стокгольмський арбітраж у спорі щодо контракту з транзиту газу постановив, що ПАТ "Газпром" має виплатити НАК "Нафтогаз" 4,63 млрд дол., передає УНН із посиланням на прес-службу "Нафтогазу".
Як відзначили у "Нафтогазі", за підсумками двох арбітражних проваджень "Газпром" винен 2,56 млрд дол.
"Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту", - йдеться у повідомленні.
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У компанії відзначають, що "за рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд дол. за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту".
Крім того, арбітражний суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.
Як повідомляв УНН, наприкінці травня минулого року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" до ПАТ "Газпром" щодо контракту на поставку газу від 2009 року і переглянув формулу ціни на газ з 2014 року, а також відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за контрактом на поставку газу в частині принципу "бери або плати".