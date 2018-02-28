Арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,6 млрд долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Стокгольмский арбитраж в споре по контракту по транзиту газа постановил, что ПАО "Газпром" должно выплатить НАК "Нафтогаз" 4,63 млрд долл., Передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".
Как отметили в "Нафтогазе", по итогам двух арбитражных производств "Газпром" должен 2,56 млрд долл.
"Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита", - говорится в сообщении.
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В компании отмечают, что "по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита".
Кроме того, арбитражный суд отклонил требования "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.
Как сообщал УНН, в конце мая прошлого года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" к ПАО "Газпром" по контракту на поставку газа от 2009 года и пересмотрел формулу цены на газ с 2014 года, а также отклонил требования "Газпрома" к "Нафтогазу "по контракту на поставку газа в части принципа "бери или плати".