Арешт активів Газпрому за позовом Нафтогазу обмежив йому позики на міжнародному ринку

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Арешт активів російського “Газпрому” у Великій Британії у рамках суперечки з українським “Нафтогазом” обмежує російський концерн у залученні кредитів в іноземних банків. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з ситуацією, передає УНН.