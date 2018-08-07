Арешт активів Газпрому за позовом Нафтогазу обмежив йому позики на міжнародному ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Арешт активів російського “Газпрому” у Великій Британії у рамках суперечки з українським “Нафтогазом” обмежує російський концерн у залученні кредитів в іноземних банків. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з ситуацією, передає УНН.
Програма запозичень Гапрому поки припинена зокрема через можливість замороження активів — відповідне рішення ухвалив у червні Комерційний суд Лондона. За словами джерела, після арешту активів в Англії один із банків заморозив кредитну угоду до прояснення ситуації. Банк джерело не назвало.
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Як підкреслює ще один співрозмовник агентства, рішення суду, ймовірно, налякало банкірів, які традиційно працюють із “Газпромом” на міжнародному ринку. “У моєму розумінні, під дію підпадають розрахунки іноземних банків, які йдуть через Лондон, але комплаенс (дія відповідно до запиту або зазначенням — прим.) банків, зареєстрованих в інших юрисдикціях, може зайняти обережну позицію і теж блокувати угоди навіть без прямої заборони”, — сказало джерело.
У березні російський концерн схвалив залучення в 2018 році двосторонніх і клубних кредитів на суму до 4 мільярдів євро.
“Якщо „Газпром“ не знайде рішення для зняття арешту активів, то програму позик на зовнішньому ринку йому навряд чи вдасться виконати в повному обсязі”, — заявило джерело.
“Газпром”, якому належить профінансувати в поточному році рекордну інвестпрограму в 1,3 трильйона рублів, планував залучити із зовнішнього ринку 417 мільярдів рублів (близько 6,6 мільярда дол. США).
У червні заступник голови “Газпрому” Андрій Круглов говорив, що компанія планує виконати програму запозичень, яка на той момент була обрана наполовину, повністю, але допустив її скорочення на тлі зростання експортних доходів“, — йдеться у статті.
Два інших джерела називають серед факторів, що вплинули на угоду, загострення судової суперечки зі Нафтогазом.
“У „Газпрома“ на осінь були плани на євробонди в євро і японських єнах, вони тепер під питанням. Як варіант, „Газпром“ може попросити суд врахувати депозит на суму стокгольмського рішення, і відновити програму запозичень”, — вважає інший співрозмовник.
“Якщо сторони будуть підходити до процесу врегулювання формально, тобто чекати апеляції або нового арбітражу, ситуація може підвиснути — і на рік, і на два, і більше”, — сказав директор групи із природних ресурсів рейтингового агентства Fitch Дмитро Маринченко.
Нагадаємо, в інтерв’ю DW комерційний директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко розповів, що активи “Газпрому” заарештовані в трьох юрисдикціях: Нідерланди, Швейцарія та Англія, на суми, які значно перевищують 2,6 млрд, які "Нафтогаз“має отримати від “Газпрому”.