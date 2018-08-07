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Арест активов Газпрома по иску Нафтогаза ограничил ему займы на международном рынке

Арест активов Газпрома по иску Нафтогаза ограничил ему займы на международном рынке

Киев  •  УНН

 • 17310 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Арест активов российского “Газпрома” в Великобритании в рамках спора с украинским “Нафтогазом” ограничивает российский концерн в привлечении кредитов у иностранных банков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией, передает УНН.

Программа заимствований Гапрома пока приостановлена ​ из-за возможности замораживания активов — соответствующее решение принял в июне Коммерческий суд Лондона. По словам источника, после ареста активов в Англии один из банков заморозил кредитное соглашение до прояснения ситуации. Банк источник не назвал.

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Как подчеркивает еще один собеседник агентства, решение суда, вероятно, напугало банкиров, которые традиционно работают с “Газпромом” на международном рынке. “В моем понимании, под действие подпадают расчеты иностранных банков, которые идут через Лондон, но комплаенс (действие в соответствии с запросом или указанием — прим.) банков, зарегистрированных в других юрисдикциях, может занять осторожную позицию и тоже блокировать сделки даже без прямого запрета” , - сказал источник.

В марте российский концерн одобрил привлечение в 2018 году двусторонних и клубных кредитов на сумму до 4 миллиардов евро.

“Если” Газпром “не найдет решения для снятия ареста активов, то программу займов на внешнем рынке ему вряд ли удастся выполнить в полном объеме”, — заявил источник.

“Газпром”, которому принадлежит профинансировать в текущем году рекордную инвестпрограмму в 1,3 триллиона рублей, планировал привлечь с внешнего рынка 417 млрд рублей (около 6,6 миллиарда долл. США).

“В июне замглавы „Газпрома“ Андрей Круглов говорил, что компания планирует выполнить программу заимствований, которая на тот момент была выбрана наполовину, полностью, но допустил ее сокращение на фоне роста экспортных доходов”, — говорится в статье.

Два других источника называют среди факторов, повлиявших на сделку, обострение судебного спора с Нафтогазом.

“У „Газпрома“ на осень были планы на евробонды в евро и японских иенах, они теперь под вопросом. Как вариант, „Газпром“ может попросить суд учесть депозит на сумму стокгольмского решения, и возобновить программу заимствований”, — считает другой собеседник.

“Если стороны будут подходить к процессу урегулирования формально, то есть ждать апелляции или нового арбитража, ситуация может подвиснуть — и в год, и два, и больше”, — сказал директор группы по природным ресурсам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Напомним, в интервью DW коммерческий директор “Нафтогаза” Юрий Витренко рассказал, что активы “Газпрома” арестованы в трех юрисдикциях Нидерланды, Швейцария и Англия, на суммы, значительно превышающие 2,6 млрд, которые “Нафтогаз” должен получить от “Газпрома”.

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