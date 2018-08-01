"Газпром" блокує анбандлінг "Нафтогазу" - Вітренко

“Нафтогаз” запропонував “Газпрому” прямо під час тристоронніх консультацій не лише говорити про транзит після 2019 року, але прямо зараз змінити чинний транзитний контракт таким чином, аби передати права та обов’язки щодо цього контракту відокремленому оператору ГТС. “Газпром” відмовився, що зафіксували представники Європейської комісії. І було зрозуміло для всіх, що ключовою перепоною для відділення оператора ГТС є якраз позиція “Газпрому”, — сказав Вітренко.

Як пояснив він, відокремлення оператора дуже потрібне в тому числі через те, що завдяки цьому можуть бути забезпечені гарантії того, що транзитні домовленості з “Газпромом” не будуть порушуватимуться, у випадку їх досягнення.

“Один із варіантів (гарантій, — ред.) є входження в капітал оператора ГТС консорціуму європейських компаній. Таким чином вони покажуть, що впевнені в тому, що „Газпром“ слідуватиме своїм контрактним зобов’язанням, бо інакше просто втратять гроші. Це було б гарантією певного роду”, — додав Вінтернко.

Нагадаємо, “Нафтогаз” активізував роботу з відокремлення оператора ГТС.