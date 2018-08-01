"Газпром" блокирует анбандлинг "Нафтогаза" - Витренко

“Нафтогаз” предложил “Газпрому” прямо во время трехсторонних консультаций не только говорить о транзите после 2019 года, но прямо сейчас изменить действующий транзитный контракт таким образом, чтобы передать права и обязанности по настоящему контракту отделенному оператору ГТС. “Газпром” отказался, что зафиксировали представители Европейской комиссии. И было понятно для всех, что ключевой преградой для отделения оператора ГТС является как раз позиция “Газпрома”, — сказал Витренко.

Как пояснил он, отделение оператора очень нужно в том числе из-за того, что благодаря этому могут быть обеспечены гарантии того, что транзитные договоренности с “Газпромом” не будут нарушаться, в случае их достижения.

“Одним из вариантов (гарантий, — ред.) является вхождение в капитал оператора ГТС консорциума европейских компаний. Таким образом они покажут, что уверены в том, что „Газпром“ будет следовать своим контрактным обязательствам, иначе просто потеряют деньги. Это было бы гарантией определенного рода”, — добавил Винтернко.

Напомним, “Нафтогаз” активизировал работу по отделению оператора ГТС.