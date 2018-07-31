"Нафтогаз" активно готується до анбандлінгу

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КИЇВ. 31 липня. УНН. “Нафтогаз” активізував роботу з відокремлення оператора ГТС, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.

“Нафтогаз України” залучив консалтингову компанію PricewaterhouseCoopers до підтримки роботи з трансформації “Укртрансгазу” та підготовки до відокремлення оператора газотранспортної системи (ГТС). Консультанти вже розпочали роботу по трьох ключових напрямах“, — сказано у повідомленні.

Зокрема консультанти займаються такими питаннями:

1. Ідентифікація та підготовка до передачі МГУ газотранспортних активів “Укртрансгазу”, які не беруть участі в діяльності з транзиту природного газу. При цьому мають задовольнятися такі критерії:

  • передача таких активів не ставить під загрозу діяльність з транзиту природного газу або виконання будь-яких зобов’язань по транзитному контракту з “Газпромом”;
  • така передача активів відповідає всім регуляторним та законодавчим нормам;
  • розділення не становитиме ризиків для подальшої фінансової сталості обох операторів.

2. Розробка плану оптимізації та передачі активів та функцій у філію “ОГТС” АТ “Укртрансгаз” та плану виділення філії “ОГТС” у окрему юридичну особу в складі “Нафтогазу”.

3. Проведення пілотного проекту з оптимізації та передачі окремих функцій у філію “ОГТС”.

“Базуючись на результатах проекту, „Нафтогаз“ розпочне процес подальшої оптимізації „Укртрансгазу“ та підготовки до відокремлення оператора ГТС після 2019 року”, — уточнили в “Нафтогазі”.

Нагадаємо, “Нафтогаз України” та “Магістральні газопроводи України” домовились про співробітництво з метою повного і прозорого відокремлення функції оператора ГТС в Україні.

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