"Нафтогаз" активно готовится к анбандлингу
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. "Нафтогаз" активизировал работу по отделению оператора ГТС, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
“Нафтогаз Украины” привлек консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers к поддержке работы по трансформации “Укртрансгаза” и подготовке к отделению оператора газотранспортной системы (ГТС). Консультанты уже начали работу по трем ключевым направлениям“, — говорится в сообщении.
В частности консультанты занимаются такими вопросами:
1. Идентификация и подготовка к передаче МГУ газотранспортных активов “Укртрансгаза”, которые не принимают участия в деятельности по транзиту природного газа. При этом должны удовлетворяться следующие критерии:
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- передача таких активов не ставит под угрозу деятельность по транзиту природного газа или выполнения каких-либо обязательств по транзитному контракту с “Газпромом”;
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- такая передача активов соответствует всем регуляторным и законодательным нормам;
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- разделение не будет представлять рисков для дальнейшей финансовой устойчивости обоих операторов.
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2. Разработка плана оптимизации и передачи активов и функций в филиал “ОГТС” АО “Укртрансгаз” и плана выделения филиала “ОГТС” в отдельное юридическое лицо в составе “Нафтогаза”.
3. Проведение пилотного проекта по оптимизации и передаче отдельных функций в филиал “ОГТС”.
"Основываясь на результатах проекта,"Нафтогаз" начнет процесс дальнейшей оптимизации “Укртрансгаза” и подготовки к отделению оператора ГТС после 2019 года“, — уточнили в “Нафтогазе”.
Напомним, “Нафтогаз Украины” и “Магистральные газопроводы Украины” договорились о сотрудничестве с целью полного и прозрачного отделения функции оператора ГТС в Украине.