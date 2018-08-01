Активи "Газпрому" заарештовані у трьох країнах - "Нафтогаз"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Активи “Газпрому” заарештовані в трьох юрисдикціях: Нідерланди, Швейцарія та Англія, на суми, які значно перевищують 2,6 млрд, які "Нафтогаз“має отримати від “Газпрому”. Про це в інтерв’ю DW розповів комерційний директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко, передає УНН.
“Активи “Газпрому” заарештовані в трьох юрисдикціях: Нідерланди, Швейцарія та Англія, на суми, які значно перевищують ті 2,6 мільярда, які ми маємо отримати від “Газпрому”, — розповів Вітренко.
Як уточнив він, арешт — це перший, забезпечувальний захід. Судові розгляди щодо стягнення активів продовжуються. Якщо дійде до наступної стадії, активи мають бути реалізовані через аукціони. Паралельно є процес апеляції в шведському апеляційному суді округу Свеа. В рамках цього процесу було призупинене примусове стягнення на території Швеції. Хоча технічно “Нафтогаз” не починав там примусове стягнення, оскільки не виявив активів “Газпрому”, які б становили інтерес.
При цьому, за словами Вітренка, НАК прагне скасування цього рішення.
“Ті ж аргументи, які відповідно використовуються в шведському суді для призупинення стягнення, використовуються „Газпромом“ і в судах інших країн. Якщо шведський апеляційний суд розгляне позиції сторін і ухвалить рішення не призупиняти стягнення, це буде достатньо сильним аргументом проти відповідних заяв з боку „Газпрому“ щодо того, що примусове стягнення має бути призупинене і в інших юрисдикціях”, — зауважив комерційний директор компанії.
Він уточнив, що шанс на позитивне рішення є дуже високим. Очікується, що воно буде винесене до вересня.
Водночас, Вітренко повідомив, що “Газпром” займається виведенням активів, щоб уникнути їх арешту.
Нагадаємо, “Нафтогаз” сподівається, що Німеччина виступить проти “Північного потоку-2”, посилаючись на те, що рішення щодо збереження транзиту через Україну немає.