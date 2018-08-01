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Активы "Газпрома" арестованы в трех странах - "Нафтогаз"

Активы "Газпрома" арестованы в трех странах - "Нафтогаз"

Киев  •  УНН

 • 16653 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Активы “Газпрома” арестованы в трех юрисдикциях: Нидерланды, Швейцария и Англия, на суммы, значительно превышающие 2,6 млрд, которые “Нафтогаз” должен получить от “Газпрома”. Об этом в интервью DW рассказал коммерческий директор “Нафтогаза” Юрий Витренко, передает УНН.

“Активы “Газпрома” арестованы в трех юрисдикциях Нидерланды, Швейцария и Англия, на суммы, значительно превышающие те 2,6 миллиарда, которые мы должны получить от “Газпрома”, — рассказал Витренко.

Как уточнил он, арест — это первая, обеспечительная мера. Судебные разбирательства по взысканию активов продолжаются. Если дойдет до следующей стадии, активы должны быть реализованы через аукционы. Параллельно есть процесс апелляции в шведском апелляционном суде округа Свеа. В рамках этого процесса было приостановлено принудительное взыскание на территории Швеции. Хотя технически “Нафтогаз” не начинал там принудительное взыскание, поскольку не обнаружил активов “Газпрома”, которые представляли интерес.

При этом, по словам Витренко, НАК хочет отмены этого решения.

“Те же аргументы, которые используются в шведском суде для приостановления взыскания, используются ”Газпромом“ и в судах других стран. Если шведский апелляционный суд рассмотрит позиции сторон и примет решение не приостанавливать взыскание, это будет достаточно сильным аргументом против соответствующих заявлений со стороны „Газпрома“ о том, что принудительное взыскание должно быть приостановлено и в других юрисдикциях”, - отметил коммерческий директор компании.

Он уточнил, что шанс на положительное решение является очень высоким. Ожидается, что оно будет вынесено до сентября.

В то же время, Витренко сообщил, что “Газпром” занимается выводом активов, чтобы избежать их ареста.

Напомним, “Нафтогаз” надеется, что Германия выступит против “Северного потока-2”, ссылаясь на то, что решение о сохранении транзита через Украину нет.

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