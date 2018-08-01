Стало відомо, на яку позицію Німеччини щодо "Північного потоку-2" розраховує "Нафтогаз"

“Важливим фактором є позиція німецької сторони, яка останнім часом еволюціонує. І нам здається, що до німецьких політиків може прийти розуміння, що цей проект є реально небезпечним як для Німеччини, так і для всієї Європи. Меркель заявляла про те, що “Північний потік-2” можливий, лише якщо буде збережено транзит через Україну. Ми ж зараз бачимо неконструктивну позицію російської сторони на тристоронніх переговорах. Німецька сторона у такій ситуації має сказати: “Ми заявляли публічно, що має бути знайдене рішення щодо українського транзиту. Воно не знайдене. До тих пір, поки воно не буде знайдене, відповідно, ми проти „Північного потоку-2“. У нас є така надія”, — заявив Вітренко.

Він також додав, що Росія ще не отримала всіх дозволів на будівництво цього газопроводу. А перешкодити його спорудженню можуть американські санкції, або позиція данської сторони, яка може відтермінувати, а в подальшому й ускладнити ситуацію із “Північним потоком-2”.

Нагадаємо, США запевнили у незмінності позиції щодо "Північного потоку-2".