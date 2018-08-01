Стало известно, на какую позицию Германии по "Северному потоку-2" рассчитывает "Нафтогаз"

“Важным фактором является позиция немецкой стороны, которая в последнее время эволюционирует. И нам кажется, что к немецким политикам может прийти понимание, что этот проект реально опасен как для Германии, так и для всей Европы. Меркель заявляла о том, что “Северный поток-2” возможен, только если будет сохранен транзит через Украину. Мы же сейчас видим неконструктивную позицию российской стороны на трехсторонних переговорах. Немецкая сторона в такой ситуации должна сказать: “Мы заявляли публично, что должно быть найдено решение по украинскому транзиту. Оно не найдено. До тех пор, пока оно не будет найдено, соответственно, мы против „Северного потока-2“. У нас есть такая надежда”, — заявил Витренко.

Он также добавил, что Россия еще не получила всех разрешений на строительство этого газопровода. А помешать его сооружению могут американские санкции, или позиция датской стороны, которая может отсрочить, а в дальнейшем и усложнить ситуацию с “Северным потоком-2”.

Напомним, США заверили в неизменности позиции по “Северному потоку-2”.