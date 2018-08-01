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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 26042 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 87944 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120428 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128216 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167300 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152693 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140565 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118313 просмотра

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Стало известно, на какую позицию Германии по "Северному потоку-2" рассчитывает "Нафтогаз"

Стало известно, на какую позицию Германии по "Северному потоку-2" рассчитывает "Нафтогаз"

Киев  •  УНН

 • 12918 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. “Нафтогаз” надеется, что Германия выступит против “Северного потока-2”, ссылаясь на то, что решение о сохранении транзит через Украину нет. Об этом в интервью DW рассказал коммерческий директор “Нафтогаза” Юрий Витренко, передает УНН.

“Важным фактором является позиция немецкой стороны, которая в последнее время эволюционирует. И нам кажется, что к немецким политикам может прийти понимание, что этот проект реально опасен как для Германии, так и для всей Европы. Меркель заявляла о том, что “Северный поток-2” возможен, только если будет сохранен транзит через Украину. Мы же сейчас видим неконструктивную позицию российской стороны на трехсторонних переговорах. Немецкая сторона в такой ситуации должна сказать: “Мы заявляли публично, что должно быть найдено решение по украинскому транзиту. Оно не найдено. До тех пор, пока оно не будет найдено, соответственно, мы против „Северного потока-2“. У нас есть такая надежда”, — заявил Витренко.

Он также добавил, что Россия еще не получила всех разрешений на строительство этого газопровода. А помешать его сооружению могут американские санкции, или позиция датской стороны, которая может отсрочить, а в дальнейшем и усложнить ситуацию с “Северным потоком-2”.

Напомним, США заверили в неизменности позиции по “Северному потоку-2”.

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