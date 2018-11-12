Объединение исков "Нафтогаза" и "Газпрома" в одно дело: стали известны последствия

"Стокгольмский арбитраж действительно 6 сентября 2018 года объединил иски сторон в рамках нового арбитражного процесса", - сообщили в компании, отвечая на вопрос о том, действительно ли Стокгольмский арбитраж объединил в одно дело иск "Газпрома" к "Нафтогазу" о расторжении транзитного контракта через Украину и иск "Нафтогаза Украины" о пересмотре тарифа на 12 млрд долл.

Как отметили в "Нафтогазе", основными требованиями компании является, во-первых, пересмотреть транзитный тариф на 2018 и 2019 годы.

"Такое право предусмотрено контрактом. Ранее Нафтогаз также требовал пересмотра тарифа, но предыдущий арбитражный суд признал, что запрос на пересмотр тарифа, который Нафтогаз отправил Газпрому в 2009 году, не соответствовал формальным требованиям. Весной 2018 года Нафтогаз отправил новый запрос, который уже точно соответствует всем формальным требованиям, поэтому Нафтогаз рассчитывает на победу по этому требованию", - пояснили на предприятии.

Второе требование - компенсировать убытки за невыполнение Газпромом контракта на поставку газа, с изменениями, внесенными предыдущим арбитражем.

"Компенсации подлежит разница между пересмотренной контрактной ценой (формула которой была изменена предыдущим арбитражным судом) и ценой, по которой Нафтогаз вынужден замещать поставки газа от Газпрома поставками газа из Европы", - отметили в компании.

Общая сумма требований со стороны Нафтогаза уже превышает 12 млрд долл., включая проценты, сообщили в департаменте по коммуникациям.

"Оба иска будут рассматриваться одним составом трибунала (один состав трибунала для консолидированного дела). Скорее всего, через консолидацию продолжительность процесса увеличится, поскольку теперь дело стало сложнее (в нем по сути объединили два дела). Решение по исковым требованиям обеих сторон (и Нафтогаза, и Газпрома) арбитраж вынесет одновременно (одним арбитражным решением)", - заявили в "Нафтогазе".

Ранее суд в Швейцарии запретил компаниям Nord Stream AG (владелец газопровода "Северный поток") и Nord Stream 2 AG (оператор строительства "Северного потока-2") осуществлять любые выплаты российскому "Газпрому".

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" подала иск в Стокгольмский арбитраж против ПАО "Газпром" относительно пересмотра тарифа на транзит почти на 12 млрд долларов.

Как сообщал УНН, в "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" так и не начал выполнять решение Стокгольмского арбитража.

Арест активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза" ограничил ему займы на международном рынке.

Также отметим, Апелляционный суд Швеции отменил решение о временном приостановлении исполнения решения арбитража о выплате "Нафтогаза" более 2,6 млрд долл.