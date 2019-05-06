"Нафтогаз" поскаржився Єврокомісії на антиконкурентні дії "Газпрому"

"...ми відкрили новий фронт у протистоянні з Газпромом - подали скаргу до Європейської комісії на антиконкурентні дії Газпрому", - написав Вітренко.

Він також пояснив дії компанії.

"Якщо вдасться зупинити ці антиконкурентні дії Газпрому, ми збережемо для України доходи від транзиту газу. Нагадаю, відсутність транзиту газу означатиме втрату 4 відсотків ВВП і економічний спад вже у 2020 році).

Також ми зможемо добитися того, щоб імпортований газ в Україні коштував дешевше", - зазначив він.

За словами Вітренка, "це буде можливим завдяки тому, що потужності української ГТС для транзиту газу зможуть використовувати європейські покупці газу у Газпрому, які будуть його отримувати на східному кордоні України, а також незалежні від Газпрому компанії, які видобувають газ в РФ або купують його в Середній Азії".

Він також наголосив, що у скарзі "ми детально аналізуємо як завдяки Північному Потоку 2, блокуванню віртуального реверса, контролю над компаніями на європейському ринку газу, Газпром зловживає своїм домінуючим становищем та обмежує конкуренцію".

"Ми також обґрунтовуємо наші права подати цю скаргу (хоча ми і не компанія з Європейського Союзу) і, що важливо, пропонуємо конкретні механізми вирішення зазначених у скарзі проблем.

Ця скарга була підготовлена разом з провідними європейськими експертами та юристами. Пригадую, що коли я вперше розповідав їм про те, як і за рахунок чого Газпром зловживає своїм положенням на європейському ринку, вони по-іншому починали дивитися на ситуацію", - повідомив він.

Як повідомляв УНН, до кінця квітня українська НАК "Нафтогаз України" планувала подати в Європейську комісію скаргу проти російського "Газпрому", який, імовірно, зловживає своїми ринковими позиціями.