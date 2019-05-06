"Нафтогаз" пожаловался Еврокомиссии на антиконкурентные действия "Газпрома"

"... мы открыли новый фронт в противостоянии с Газпромом - подали жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия Газпрома", - написал Витренко.

Он также объяснил действия компании.

"Если удастся остановить эти антиконкурентные действия Газпрома, мы сохраним для Украины доходы от транзита газа. Напомню, отсутствие транзита газа будет означать потерю 4 процентов ВВП и экономический спад уже в 2020 году).

Также мы сможем добиться того, чтобы импортируемый газ в Украине стоил дешевле", - отметил он.

По словам Витренко, "это будет возможным благодаря тому, что мощности украинской ГТС для транзита газа смогут использовать европейские покупатели газа у Газпрома, которые будут его получать на восточной границе Украины, а также независимые от Газпрома компании, добывающие газ в РФ или покупающее его в Средней Азии".

Он также отметил, что в жалобе "мы подробно анализируем как благодаря Северному Потоку 2, блокированию виртуального реверса, контролю за компаниями на европейском рынке газа, Газпром злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию".

"Мы также обосновываем наши права подать эту жалобу (хотя мы и не компания из Европейского Союза) и, что важно, предлагаем конкретные механизмы решения указанных в жалобе проблем.

Эта жалоба была подготовлена совместно с ведущими европейскими экспертами и юристами. Помню, что когда я впервые рассказывал им о том, как и за счет чего Газпром злоупотребляет своим положением на европейском рынке, они по-другому начинали смотреть на ситуацию", - сообщил он.

Как сообщал УНН, до конца апреля украинская НАК "Нафтогаз Украины" планировала подать в Европейскую комиссию жалобу против российского "Газпрома", который, вероятно, злоупотребляет своими рыночными позициями.