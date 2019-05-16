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РФ затягивает "трехсторонние переговоры" по газу, чтобы строить "Северный поток-2" - Витренко

РФ затягивает "трехсторонние переговоры" по газу, чтобы строить "Северный поток-2" - Витренко

Киев  •  УНН

 • 12714 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Россия пытается затягивать трехсторонние переговоры между ЕС, “Нафтогазом Украина” и “Газпромом”, для того, чтобы продолжать беспрепятственное строительство “Северного Потока-2”. Об этом сообщил директор по развитию бизнеса НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко в своем Facebook, передает УНН.

“Заминистра энергетики РФ Яновский внезапно заявил, что, оказывается, предложение вице-президента Еврокомиссии Шевчовича по новому транзитному контракту с 2020 года, с которой мы соглашаемся, и которую ошибочно называют предложением украинской стороны, не соответствует европейским правилам. Мол нужны аукционы на распределение мощности, а не требовать зафиксировать объемы и период. Яновский учит Шевчовича европейским правилам! Ну-ну”, — написал на своей странице Витренко.

Он рассказал, что по европейским правилам, для продолжения транзита газа из РФ через Украину нужно заключить два типа сделок:

“Первое соглашение — это соглашение „о соединении“ (interconnection agreement) между Газпромом как оператором газотранспортной системы РФ и оператором газотранспортной ситсемы Украины (сейчас — Укртрансгаз). В этой сделке операторы должны в частности определить механизмы взаимодействия по доступным мощностям для бронирования пользователями системы. Напомню, Шевчович предложил определить такие мощности на уровне 90 млрд куб м газа в год. Никакие аукционы для этого нужны, поскольку есть только два оператора, которые между собой должны договориться”, — сообщил директор по развитию бизнеса НАК “Нафтогаз Украины”.

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“В другой сделке, или точнее сказать, в другом типе сделок, пользователи системы должны забронировать мощности газотранспортной системы у оператора украинской ГТС. На фиксированный объем доступных таком пользователю мощностей и фиксированным („качай или плати“). Таким пользователем украинской системы может быть Газпром, который забронирует мощности для транзита в Европу. Шевчович предложил чтобы Газпром забронировал 60 млрд куб м в среднем в течение следующих 10 лет. А могут быть и другие компании, но только если Газпром прекратит злоупотреблять своим доминирующим положением и позволит другим компаниям (которые покупают у Газпрома, или сами добывают в РФ, или импортируют из Средней Азии) получать их газ на границе Украина-РФ. Этот вариант для нас даже лучше. Мы его добиваемся уже пять лет. Есть желающие: европейские покупатели газа у Газпрома, независимые от Газпрома добытчики и импортеры. Но Газпром продолжает это блокировать”, — добавил он.

“Поэтому мы обратились к антимонопольному органу ЕС ”, - сообщил Витренко.

“Этих двух типов сделок на период с 2020 года пока нет. Поэтому ЕС и предложил проводить трехсторонние переговоры, которые, якобы согласовали Меркель и Путин. Состоялись уже два раунда трехсторонних встреч на которых начальник Яновского, Новак и глава Газпрома, Миллер, ни разу не упомянули об аукционах, и наоборот заявляли, что они готовы вести переговоры только о продлении текущего контракта с Газпромом (то есть вариант который исключает проведения любых аукционов)”, — добавил он.

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“Из приведенного выше должно быть очевидно, особенно в совокупности с другим абсурдным требованием, которое повторил и Яновский, чтобы Нафтогаз отказался от победы в Стокгольмском арбитраже, это все еще раз подтверждает, что „трехсторонние переговоры“ Газпром и его партнеры в Германии используют исключительно как „обманный маневр“ для беспрепятственного строительства Северного Потока-2”, — резюмировал Витренко.

Напомним, в НАК “Нафтогаз Украины” отработали сценарий на случай прекращения транзита российского газа через территорию Украины с начала 2020 года.

Как сообщал УНН, американские суды начали удовлетворять иски НАК “Нафтогаз Украины” относительно получения информации для взыскания долга с “Газпрома”, в частности, суд в Нью-Йорке разрешил “Нафтогазу” получить данные о европейских активы российской газовой монополии, а решением Стокгольмский арбитраж, “Нафтогаз” добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

По результатам арбитражных производств в Стокгольме “Газпром” должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу “Нафтогаза”.

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