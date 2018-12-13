Суд у США дозволив "Нафтогазу" отримати дані про активи "Газпрому"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Американські суди почали задовольняти позови НАК "Нафтогаз України" щодо отримання інформації для стягнення боргу з "Газпрому", зокрема, суд у Нью-Йорку дозволив "Нафтогазу" отримати дані про європейські активи російської газової монополії, передає УНН з посиланням на прес-службу НАК.
"Федеральний суд США у Нью-Йорку задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо отримання інформації про активи ПАТ "Газпром" у Європі", - повідомили у НАК.
У компанії вказали, що 6 грудня "Нафтогаз", "з метою забезпечити примусове виконання арбітражного рішення щодо виплати "Газпромом" 2,6 млрд дол., подав позови до федеральних судів Нью-Йорка та Техасу з вимогою зобов’язати п’ять зареєстрованих у США компаній розкрити інформацію про активи "Газпрому" в Європі".
Позови подані щодо таких компаній:
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- GLAS Americas LLC;
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- Deutsche Bank Trust Company Americas;
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- Bank of New York Mellon;
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- DeGolyer & MacNaughton;
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- Gazprom Marketing & Trading USA Inc.
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"Суди вже задовольнили вимоги "Нафтогазу" щодо отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas та Bank of New York. Найближчими днями "Нафтогаз" направить цим компаніям відповідні повістки", - заявили у компанії.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що "Нафтогаз" шукає у судах США допомоги в спорі з "Газпромом". У НАК ще 12 грудня повідомили, що суд Нью-Йорка погодився з їх вимогами до "Газпрому".