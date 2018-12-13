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Суд у США дозволив "Нафтогазу" отримати дані про активи "Газпрому"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Американські суди почали задовольняти позови НАК "Нафтогаз України" щодо отримання інформації для стягнення боргу з "Газпрому", зокрема, суд у Нью-Йорку дозволив "Нафтогазу" отримати дані про європейські активи російської газової монополії, передає УНН з посиланням на прес-службу НАК.

Суд у США дозволив "Нафтогазу" отримати дані про активи "Газпрому"

"Федеральний суд США у Нью-Йорку задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо отримання інформації про активи ПАТ "Газпром" у Європі", - повідомили у НАК.

У компанії вказали, що 6 грудня "Нафтогаз", "з метою забезпечити примусове виконання арбітражного рішення щодо виплати "Газпромом" 2,6 млрд дол., подав позови до федеральних судів Нью-Йорка та Техасу з вимогою зобов’язати п’ять зареєстрованих у США компаній розкрити інформацію про активи "Газпрому" в Європі".

Позови подані щодо таких компаній:

  • GLAS Americas LLC;
  • Deutsche Bank Trust Company Americas;
  • Bank of New York Mellon;
  • DeGolyer & MacNaughton;
  • Gazprom Marketing & Trading USA Inc.

"Суди вже задовольнили вимоги "Нафтогазу" щодо отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas та Bank of New York. Найближчими днями "Нафтогаз" направить цим компаніям відповідні повістки", - заявили у компанії.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що "Нафтогаз" шукає у судах США допомоги в спорі з "Газпромом". У НАК ще 12 грудня повідомили, що суд Нью-Йорка погодився з їх вимогами до "Газпрому".

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