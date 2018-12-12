У Нафтогазі заявили, що суд Нью-Йорка погодився з їх вимогами до Газпрому
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Суд у Нью-Йорку погодився з вимогами НАК "Нафтогазу" щодо ПАТ "Газпром". Про це написав на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, передає УНН.
"Суд в Нью-Йорці погодився з нашими вимогами щодо Газпрому. Це лише перший крок у США. Подробиці згодом", - написав Вітренко.
Разом з тим, він додав, що "на рішення суду в Техасі ще чекаємо".
Раніше повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" звернувся до окружного суду Південного округу Техасу (США) з позовом проти компанії Gazprom Marketing & Trading USA, Inc. для подальших судових розглядів з ПАТ "Газпром" в Нідерландах і Швейцарії про виконання рішення Стокгольмського арбітражу.
З цього приводу Вітренко написав, що "США - це не остання юрисдикція, де на Газпром чекають проблеми. Поки вони не заплатять нам всю сумму".
"Газпром продовжує зухвало не виконувати рішення міжнародного арбітражу. Навіть не дивлячись на те, що Газпром програв у апеляційному суді Швеції щодо призупинення примусового виконання рішення арбітражу. Тобто немає жодних законних підстав у Газпрома не платити нам за цим рішенням. Це я не жаліюся, а пояснюю наші дії зокрема у США щодо примусового виконання. І США - це не остання юрисдикція, де на Газпром чекають проблеми. Поки вони не заплатять нам всю сумму", - пояснив він.
Виконавчий директор також додав, що як "підтвердяться недобросовісні дії Газпрому по ухиленню від виконання рішень судів - вони будуть притягнуті до відповідальністі".
Нагадаємо, за рішенням Стокгольмського арбітражу, “Нафтогаз” домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі “Газпром” повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.
“Газпром” подав до Апеляційного суду округу Свеа (Швеція) клопотання про оскарження і часткове скасування рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитного спору з “Нафтогазом”.