У Нафтогазі заявили, що суд Нью-Йорка погодився з їх вимогами до Газпрому

$41.400.13
45.840.29
ukru
Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
05:00 • 6844 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 35917 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 74180 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 60958 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 75895 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 91757 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86925 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 173205 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100299 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72650 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.3м/с
64%
Популярнi новини

На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву

11 квітня, 20:03 • 11156 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 17733 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 6420 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 9250 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 16631 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 6854 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 173207 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 330313 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 263557 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 374383 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 35922 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16499 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21700 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27559 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48395 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

У Нафтогазі заявили, що суд Нью-Йорка погодився з їх вимогами до Газпрому

Київ • УНН

 • 13683 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Суд у Нью-Йорку погодився з вимогами НАК "Нафтогазу" щодо ПАТ "Газпром". Про це написав на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, передає УНН.

У Нафтогазі заявили, що суд Нью-Йорка погодився з їх вимогами до Газпрому

"Суд в Нью-Йорці погодився з нашими вимогами щодо Газпрому. Це лише перший крок у США. Подробиці згодом", - написав Вітренко.

Разом з тим, він додав, що "на рішення суду в Техасі ще чекаємо".

Раніше повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" звернувся до окружного суду Південного округу Техасу (США) з позовом проти компанії Gazprom Marketing & Trading USA, Inc. для подальших судових розглядів з ПАТ "Газпром" в Нідерландах і Швейцарії про виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

З цього приводу Вітренко написав, що "США - це не остання юрисдикція, де на Газпром чекають проблеми. Поки вони не заплатять нам всю сумму".

"Газпром продовжує зухвало не виконувати рішення міжнародного арбітражу. Навіть не дивлячись на те, що Газпром програв у апеляційному суді Швеції щодо призупинення примусового виконання рішення арбітражу. Тобто немає жодних законних підстав у Газпрома не платити нам за цим рішенням. Це я не жаліюся, а пояснюю наші дії зокрема у США щодо примусового виконання. І США - це не остання юрисдикція, де на Газпром чекають проблеми. Поки вони не заплатять нам всю сумму", - пояснив він.

Виконавчий директор також додав, що як "підтвердяться недобросовісні дії Газпрому по ухиленню від виконання рішень судів - вони будуть притягнуті до відповідальністі".

Нагадаємо, за рішенням Стокгольмського арбітражу, “Нафтогаз” домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі “Газпром” повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.

“Газпром” подав до Апеляційного суду округу Свеа (Швеція) клопотання про оскарження і часткове скасування рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитного спору з “Нафтогазом”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$64.71
Bitcoin
$82,969.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,568.62