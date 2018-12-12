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В Нафтогазе заявили, что суд Нью-Йорка согласился с их требованиями к Газпрому

Киев • УНН

 • 13683 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Суд в Нью-Йорке согласился с требованиями НАК "Нафтогаза" пк ПАО "Газпром". Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор НАК Юрий Витренко, передает УНН.

В Нафтогазе заявили, что суд Нью-Йорка согласился с их требованиями к Газпрому

"Суд в Нью-Йорке согласился с нашими требованиями относительно Газпрома. Это лишь первый шаг в США. Подробности позже", - написал Витренко.

Вместе с тем, он добавил, что "решения суда в Техасе еще ждем".

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" обратился в окружной суд Южного округа Техаса (США) с иском против компании Gazprom Marketing & Trading USA, Inc. для дальнейших судебных разбирательств с ПАО "Газпром" в Нидерландах и Швейцарии о выполнении решения Стокгольмского арбитража.

По этому поводу Витренко написал, что "США - это не последняя юрисдикция, где Газпром ждут проблемы. Пока они не заплатят нам всю сумму".

"Газпром продолжает дерзко не выполнять решение международного арбитража. Даже несмотря на то, что Газпром проиграл в апелляционном суде Швеции относительно приостановления принудительного исполнения решения арбитража. То есть нет никаких законных оснований у Газпрома не платить нам по этому решению. Это я не жалуюсь, а объясняю наши действия в частности в США по принудительному исполнению. И США - это не последняя юрисдикция, где Газпром ждут проблемы. Пока они не заплатят нам всю сумму", - пояснил он.

Исполнительный директор также добавил, что как только "подтвердятся недобросовестные действия Газпрома по уклонению от исполнения решений судов - они будут привлечены к ответственности".

Напомним, по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56  доллармлрдов в пользу "Нафтогаза".

"Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об обжаловании и частичной отмене решения Стокгольмского арбитража относительно транзитного спора с "Нафтогазом".

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