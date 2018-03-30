"Газпром" подав апеляцію на рішення арбітражу щодо транзитного спору
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. “Газпром” учора подав до Апеляційного суду округу Свеа (Швеція) клопотання про оскарження і часткове скасування рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитного спору з “Нафтогазом”, передає УНН з посилання на повідомленні російського монополіста.
“Газпром” 29 березня подав до Апеляційного суду округу Свеа (Швеція) клопотання про оскарження і часткове скасування остаточного рішення по арбітражному розгляду з “Нафтогазом України” щодо справи по транзиту газу у зв’язку із значними процесуальними порушеннями, які допустили арбітри при винесенні цього рішення“, — повідомили у компанії.
Раніше повідомлялось, що “Газпром” подав до Апеляційного суду округу Свеа клопотання про часткове скасування рішення Арбітражу щодо спору з “Нафтогазом” про постачання газу.
Нагадаємо, “Газпром” відобразить у звітності за 2017 рік виплату 2,6 млрд доларів “Нафтогазу України” за рішенням Стокгольмського арбітражу. Таким чином, монополіст уникне збитків і просто покаже менший прибуток.