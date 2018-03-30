"Газпром" подал апелляцию на решение арбитража по транзитному спору

“Газпром” 29 марта подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об обжаловании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с “Нафтогазом Украины” по делу о транзите газа в связи со значительными процессуальными нарушениями, которые допустили арбитры при вынесении этого решение“, - сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что “Газпром” подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене решения Арбитража по спору с “Нафтогазом” о поставках газа.

Напомним, “Газпром” отобразит в отчетности за 2017 выплату 2,6 млрд долларов “Нафтогаза Украины” по решению Стокгольмского арбитража. Таким образом, монополист избежит убытков и просто покажет меньшую прибыль.