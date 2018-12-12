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ЗМІ: "Нафтогаз" шукає у судах США допомоги в спорі з "Газпромом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. НАК "Нафтогаз України" намагається залучити американські суди до питання стягнення 2,6 млрд дол. з російського "Газпрому", які присудив українській компанії Стокгольмський арбітраж. "Нафтогаз" хоче через суд зобов'язати структуру "Газпрому" GM&T USA і його аудитора DeGolyer&MacNaughton надати відомості, які дозволять подати новий позов в Нідерландах. Про це пише російська газета "Коммерсант", передає УНН.

ЗМІ: "Нафтогаз" шукає у судах США допомоги в спорі з "Газпромом"

"Нафтогаз України" 6 грудня подав позови до судів Північного і Південного округів Техасу щодо американського підрозділу Gazprom Marketing&Trading (GM&T USA, що входить до групи "Газпром") і консалтингової компанії DeGolyer&MacNaughton (провідний аудитор запасів нафти і газу)", - пише видання.

Як наголошується, обидва відповідачі зареєстровані у Техасі.

"Нафтогаз" просить зобов'язати їх надати інформацію та доступ до документів, що має допомогти українцям в процесі проти "Газпрому" в Нідерландах", - йдеться в статті.

Як повідомляється, у новому позові "Нафтогаз" спробує оскаржити угоду, за якою "Газпром" передав акції зареєстрованого в Нідерландах оператора газопроводу "Турецький потік" російській дочірній структурі, через що українська сторона не змогла ці акції заарештувати.

"Нафтогаз" готує новий позов до "Газпрому" в Нідерландах, вимагаючи визнати, що передача акцій South Stream Transport російській структурі - спроба боржника вивести активи з-під арешту. "Газпром", згідно з матеріалами, поданими "Нафтогазом" у суди Техасу, стверджує, що передача акцій була частиною давно запланованої реструктуризації. "Нафтогаз" намагається оскаржити це і хоче знайти докази в документах GM&T USA і DeGolyer&MacNaughton. На думку юристів "Нафтогазу", якщо реструктуризація готувалася давно, то ці дві компанії мають бути повідомлені про неї", - пише видання.

Як йдеться у статті, арешт акцій South Stream Transport має як економічне, так і символічне значення. "Українці особливо ретельно полюють на документи проектних компаній "Турецького потоку" і "Північного потоку-2", оскільки ці газопроводи дозволять "Газпрому" мінімізувати транзит газу через Україну. Поки "Нафтогазу" не вдалося заарештувати акції цих проектних компаній", - відзначає газета.

При цьому зазначено, що "Газпром" дав суду Лондона зобов'язання не відчужувати акції проектної компанії "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG. А за рішенням суду Швейцарії "Газпром" не може отримувати виплати від Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG.

Видання нагадує, що "Нафтогаз" намагається примусово стягнути з "Газпрому" 2,6 млрд дол. на виконання рішення Стокгольмського арбітражу - у Швейцарії, Великій Британії та Нідерландах. Апеляційний суд Швеції, який у червні заборонив "Нафтогазу" примусово стягувати з "Газпрому" 2,6 млрд дол., скасував цю заборону.

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