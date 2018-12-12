ЗМІ: "Нафтогаз" шукає у судах США допомоги в спорі з "Газпромом"

КИЇВ. 12 грудня. УНН. НАК "Нафтогаз України" намагається залучити американські суди до питання стягнення 2,6 млрд дол. з російського "Газпрому", які присудив українській компанії Стокгольмський арбітраж. "Нафтогаз" хоче через суд зобов'язати структуру "Газпрому" GM&T USA і його аудитора DeGolyer&MacNaughton надати відомості, які дозволять подати новий позов в Нідерландах. Про це пише російська газета "Коммерсант", передає УНН.