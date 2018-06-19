Лондонский суд разрешил заморозить активы "Газпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Коммерческий суд Лондона в понедельник принял решение заморозить британские активы "Газпрома" для выполнения решения Стокгольмского арбитража, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании "Нафтогаз".
“Вчера в ответ на иск „Нафтогаза“ Лондонский коммерческий суд принял решение о замораживании активов „Газпрома“ для обеспечения соблюдения решения Стокгольмского арбитража”, — говорится в сообщении.
“В течение 48 часов с момента получения постановления (то есть момента, когда курьер доставит постановление в московский офис „Газпрома“), „Газпром“ должен предоставить „Нафтогазу“ перечень всех своих активов стоимостью более 50 тысяч долларов США, расположенных в Англии или Уэльсе”, — говорится в сообщении.
В решении значится, что суд может при необходимости предоставить “Газпрому” больше времени для составления этого списка.
“Однако если „Газпром“ отказывается выполнять свои обязательства, это может быть воспринято как неуважение к суду, и его ждет штраф или другие взыскания”, — говорится в сообщении.
Напомним, Стокгольмский арбитраж в споре по контракту по транзиту газа постановил, что ОАО “Газпром” должен выплатить НАК “Нафтогаз” 4,63 млрд долларов.
Как отметили в “Нафтогазе”, по итогам двух арбитражных производств “Газпром” должен 2,56 млрд долл.