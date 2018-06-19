Лондонський суд дозволив заморозити активи "Газпрому"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Комерційний суд Лондона у понеділок ухвалив рішення заморозити британські активи "Газпрому" для виконання ухвали Стокгольмського арбітражу, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії “Нафтогаз”.
“Вчора у відповідь на позов „Нафтогазу“ Лондонський комерційний суд ухвалив постанову про замороження активів „Газпрому“ для забезпечення дотримання рішення Стокгольмського арбітражу”, — йдеться в повідомленні.
“Протягом 48 годин з моменту отримання постанови (тобто моменту, коли кур’єр доставить постанову до московського офісу „Газпрому“), „Газпром“ повинен надати „Нафтогазу“ перелік усіх своїх активів вартістю понад 50 тисяч доларів США, розташованих у Англії чи Уельсі”, — сказано в повідомленні.
У рішенні значиться, що суд може за необхідності надати “Газпрому” більше часу для складання цього списку.
“Однак якщо „Газпром“ відмовляється виконувати свої зобов’язання, це може бути сприйнято як зневагу до суду, і на нього чекатиме штраф чи інші стягнення”, - сказано у повідомленні.
Нагадаємо. Стокгольмський арбітраж у спорі щодо контракту з транзиту газу постановив, що ПАТ "Газпром" має виплатити НАК "Нафтогаз" 4,63 млрд доларів.
Як зазначили у "Нафтогазі", за підсумками двох арбітражних проваджень "Газпром" винен 2,56 млрд дол.