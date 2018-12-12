СМИ: "Нафтогаз" ищет в судах США помощи по спору с "Газпромом"

КИЕВ. 12 декабря. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" пытается привлечь американские суды к разбирательству с российским "Газпромом" о взыскании 2,6 млрд долл., которые присудил украинской компании Стокгольмский арбитраж. "Нафтогаз" хочет через суд обязать структуру "Газпрома" GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах. Об этом пишет российская газета "Коммерсант", передает УНН.