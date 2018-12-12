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СМИ: "Нафтогаз" ищет в судах США помощи по спору с "Газпромом"

Киев • УНН

 • 10924 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" пытается привлечь американские суды к разбирательству с российским "Газпромом" о взыскании 2,6 млрд долл., которые присудил украинской компании Стокгольмский арбитраж. "Нафтогаз" хочет через суд обязать структуру "Газпрома" GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах. Об этом пишет российская газета "Коммерсант", передает УНН.

СМИ: "Нафтогаз" ищет в судах США помощи по спору с "Газпромом"

"Нафтогаз Украины" 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу "Газпром") и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа)", - пишет издание.

Как отмечается, оба ответчика зарегистрированы в Техасе.

"Нафтогаз" просит обязать их предоставить информацию и доступ к документам, что должно помочь украинцам в процессе против "Газпрома" в Нидерландах", - говорится в статье.

Как сообщается, в новом иске "Нафтогаз" попробует оспорить сделку, по которой "Газпром" передал акции зарегистрированного в Нидерландах оператора газопровода "Турецкий поток" российской дочерней структуре, из-за чего украинская сторона не смогла эти акции арестовать.

"Нафтогаз" готовит новый иск к "Газпрому" в Нидерландах, требуя признать, что передача акций South Stream Transport российской структуре - попытка должника вывести активы из-под ареста. "Газпром", согласно материалам, поданным "Нафтогазом" в суды Техаса, утверждает, что передача акций была частью давно запланированной реструктуризации. "Нафтогаз" пытается оспорить это и хочет найти доказательства в документах GM&T USA и DeGolyer & MacNaughton. По мнению юристов "Нафтогаза", если реструктуризация готовилась давно, то эти две компании должны быть уведомлены о ней", - пишет издание.

Как говорится в статье, арест акций South Stream Transport имеет как экономическое, так и символическое значение. "Украинцы особенно усердно охотятся на бумаги проектных компаний "Турецкого потока" и "Северного потока-2", поскольку эти газопроводы позволят "Газпрому" минимизировать транзит газа через Украину. Пока "Нафтогазу" не удалось арестовать акции этих проектных компаний", - отмечает газета.

При этом указано, что "Газпром" дал суду Лондона обязательство не отчуждать акции проектной компании "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG. А по решению суда Швейцарии "Газпром" не может получать выплаты от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Издание напоминает, что "Нафтогаз" пытается принудительно взыскать с "Газпрома" 2,6 млрд долл. во исполнение решения Стокгольмского арбитража - в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Апелляционный суд Швеции, который в июне запретил "Нафтогазу" принудительно взыскивать с "Газпрома" 2,6 млрд долл., отменил этот запрет.

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