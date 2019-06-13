Трехсторонние переговоры по газу пройдут не раньше сентября - РФ

"Мы договорились о том, что будем обсуждать дату очередной трехсторонней встречи - консультации Россия - Украина - Еврокомиссия во второй половине сентября. Для того, чтобы дождаться итогов парламентских выборов в Украине, дождаться назначения правительства", - сказал он.

Напомним, во время визита в Киев на инаугурацию Президента Украины Владимира Зеленского Шефчович заявил журналистам о намерении акцентировать во время визита в Москву, что "Евросоюз стремится и намерен как можно быстрее восстановить (трехсторонние - ред.) переговоры" между Россией, Украиной и ЕС по транзиту газа.