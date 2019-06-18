Глава МЗС Німеччини очікує від Зеленського прогресу в реформах

КИЇВ. 18 червня. УНН. Прогресу в боротьбі з корупцією і в мирному процесі в Донбасі очікує від Володимира Зеленського глава МЗС Німеччини Хайко Маас. Про це міністр заявив в інтерв'ю німецькому видавничому об'єднанню Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) напередодні приїзду до Берліна з першим офіційним візитом нового президента України, передає УНН із посиланням на DW.