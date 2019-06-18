Глава МЗС Німеччини очікує від Зеленського прогресу в реформах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Прогресу в боротьбі з корупцією і в мирному процесі в Донбасі очікує від Володимира Зеленського глава МЗС Німеччини Хайко Маас. Про це міністр заявив в інтерв'ю німецькому видавничому об'єднанню Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) напередодні приїзду до Берліна з першим офіційним візитом нового президента України, передає УНН із посиланням на DW.
За словами Мааса, Німеччина хотіла б надати Зеленському підтримку в тому, щоб “справдилися надії українців”. “Це, з одного боку, стосується процесу реформ, особливо антикорупційної боротьби. Але перш за все це стосується надії на мир”, — підкреслив міністр закордонних справ ФРН.
Німеччина і Франція, як і раніше будуть докладати зусиль до виконання мінських угод, які, на думку Мааса, залишаються “планом у напрямку до вирішення конфлікту на сході України”. “Ми також будемо вимагати конструктивного вкладу від Росії, наприклад, звільнення захоплених українських солдат”, — зазначив глава МЗС ФРН.
Нагадаємо, джерела УНН повідомили, що запланований візит Президента до Німеччини відбудеться 18 червня.
Очікується, що українського лідера будуть зустрічати з військовими почестями.
Зокрема, у інтерв'ю виданню Bild Володимир Зеленський зазначив, що планує на зустрічі з Меркель говорити про продовження санкцій проти Російської Федерації.
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Як повідомляв УНН, раніше, 17 червня, Володимир Зеленський прибув офіційним з візитом до Парижа. Під час візиту він провів зустріч з президентом Франції Еммануелєм Макроном. У свою чергу, перша леді Франції поділилася досвідом з Оленою Зеленською.