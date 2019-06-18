Глава МИД Германии ожидает от Зеленского прогресса в реформах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Прогресса в борьбе с коррупцией и в мирном процессе в Донбассе ожидает от Владимира Зеленского глава МИД Германии Хайко Маас. Об этом министр заявил в интервью немецкому издательскому объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) накануне приезда в Берлин с первым официальным визитом нового президента Украины, передает УНН со ссылкой на DW.
По словам Мааса, Германия хотела бы предоставить Зеленскому поддержку в том, чтобы "оправдались надежды украинцев". "Это, с одной стороны, касается процесса реформ, особенно антикоррупционной борьбы. Но прежде всего это касается надежды на мир", - подчеркнул министр иностранных дел ФРГ.
Германия и Франция по-прежнему будут прилагать усилия к выполнению минских соглашений, которые, по мнению Мааса, остаются "планом по направлению к разрешению конфликта на востоке Украины". "Мы также будем требовать конструктивного вклада от России, например, освобождение захваченных украинских солдат", - отметил глава МИД ФРГ.
Напомним, источники УНН сообщили, что запланированный визит Президента в Германию состоится 18 июня.
Ожидается, что украинского лидера будут встречать с военными почестями.
В частности, в интервью изданию Bild Владимир Зеленский отметил, что планирует на встрече с Меркель говорить о продолжении санкций против Российской Федерации.
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Как сообщал УНН, ранее, 17 июня, Владимир Зеленский прибыл официальным с визитом в Париж. Во время визита он провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В свою очередь, первая леди Франции поделилась опытом с Еленой Зеленской.