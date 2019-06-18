Зеленский встретился с Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в Берлин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает корреспондент УНН.
Владимир Зеленский встретился с Ангелой Меркель. Коллеги пожали друг другу руки. Также военный оркестр сыграл Гимн Украины.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ будет продолжать настаивать на продлении санкций против России.
Как сообщал УНН, Глава государства Владимир Зеленский провел встречу с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, во время официального визита в Федеративную Республику Германия.