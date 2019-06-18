Зеленский встретился с Меркель

Владимир Зеленский встретился с Ангелой Меркель. Коллеги пожали друг другу руки. Также военный оркестр сыграл Гимн Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ будет продолжать настаивать на продлении санкций против России.

Как сообщал УНН, Глава государства Владимир Зеленский провел встречу с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, во время официального визита в Федеративную Республику Германия.