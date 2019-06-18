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Зеленський на зустрічі з Меркель говоритиме про продовження санкцій проти РФ - Bild

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером ФРН буде продовжувати наполягати на продовжені санкцій проти Росії. Про це Зеленський розповів у інтерв'ю видання Bild, передає УНН.

Зеленський на зустрічі з Меркель говоритиме про продовження санкцій проти РФ - Bild

Інтерв’юер нагадав президенту України про те, що його попередник, Петро Порошенко, вимагав від Німеччини в минулому, щоб поставки зброї були зупинені, а санкції були посилені проти Росії. Після цього він поставив запитання про те, чого сам Зеленський хоче від цієї зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

“Канцлер Меркель є сильною особистістю з безперечним авторитетом і величезним досвідом. Українці сподіваються, що Ангела Меркель, як впливовий європейський і світовий авторитет, допоможе моїй країні протистояти викликам, з якими ми стикаємося. Ми впевнені, що політика санкцій повинна залишатися допоки не буде відновлена територіальна цілісність і суверенітет України”, — відповів український президент.

Він також додав, що Україні буде потрібна допомога з боку Німеччини.

“Нам також знадобиться допомога в проведенні глибоких структурних реформ, які ми починаємо. Ми також бачимо загрози у енергетичному секторі через „Північний поток-2“, який завдасть шкоди енергетичній безпеці України і Європи”, — додав він.

Зокрема, інтерв’юер запитав наступне “Прем’єр-міністр Саксонії Кречмер зустрівся з Путіним і висловився за ослаблення санкцій (проти Росії - ред). Як ви до цього відноситесь?"

“Це не перший раз, коли обговорюються питання скасування санкцій в умовах триваючої війни. Швидше за все, цим посланцям слід нагадати, чому в першу чергу ці санкції були введені. Моя позиція зрозуміла та проста. Тільки важелі санкцій можуть звільнити окуповану територію, відновити нашу територіальну цілісність і суверенітет, а також повернути наш народ”, — відповів Зеленський.

Після цього, репортери видання Bild поставили запитання про те, що “В Україні все ще вмирають солдати, тому, чи вважаєте ви, що санкції повинні бути посилені?”

“Санкції — це дипломатичний інструмент для досягнення результатів, я маю на увазі припинення вогню і відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Якщо цей інструмент не спрацює, то механізм необхідно розширювати”, - резюмував український президент.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель очікується сьогодні, 18 червня. Як повідомлялось раніше, очікується, що українського лідера будуть зустрічати з військовими почестями.

Як повідомляв УНН, раніше, 17 червня, Володимир Зеленський прибув з візитом до Парижа. Під час візиту він провів зустріч з президентом Франції Еммануелєм Макроном. У свою чергу, перша леді Франції поділилася досвідом з Оленою Зеленською.

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