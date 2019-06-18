Зеленский на встрече с Меркель будет говорить о продлении санкций против РФ - Bild

Интервьюер напомнил президенту Украины о том, что его предшественник, Петр Порошенко, требовал от Германии в прошлом, чтобы поставки оружия были остановлены, а санкции были усилены против России. После этого он поставил вопрос о том, чего сам Зеленский хочет от этой встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Канцлер Меркель является сильной личностью с бесспорным авторитетом и огромным опытом. Украинцы надеются, что Ангела Меркель, как влиятельный европейский и мировой авторитет, поможет моей стране противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся. Мы уверены, что политика санкций должна оставаться пока не будет восстановлена территориальная целостность и суверенитет Украины", - сказал украинский президент.

Он также добавил, что Украина будет нужна помощь со стороны Германии.

"Нам также понадобится помощь в проведении глубоких структурных реформ, которые мы начинаем. Мы также видим угрозы в энергетическом секторе через "Северный поток-2", который нанесет вред энергетической безопасности Украины и Европы", - добавил он.

В частности, интервьюер добавил следующий вопрос "Премьер-министр Саксонии Кречмер встретился с Путиным и высказался за ослабление санкций (против России - ред). Как вы к этому относитесь?"

"Это не первый раз, когда обсуждаются вопросы отмены санкций в условиях продолжающейся войны. Скорее всего, этим посланникам следует напомнить, почему в первую очередь эти санкции были введены. Моя позиция понятна и проста. Только рычаги санкций могут освободить оккупированную территорию, восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет, а также вернуть наш народ", - ответил Зеленский.

После этого, репортеры издания Bild задали вопрос о том, что "В Украине все еще умирают солдаты, потому, считаете ли вы, что санкции должны быть усилены?"

"Санкции - это дипломатический инструмент для достижения результатов, я имею в виду прекращения огня и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Если этот инструмент не сработает, то механизм необходимо расширять", - резюмировал украинский президент.

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель ожидается сегодня, 18 июня. Как сообщалось ранее, ожидается, что украинского лидера будут встречать с военными почестями.

Как сообщал УНН, ранее, 17 июня, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж. Во время визита он провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В свою очередь, первая леди Франции поделилась опытом с Еленой Зеленской.