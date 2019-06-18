Меркель объяснила, почему "дрожала" на встрече с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель во время приветствия украинского лидера Владимира Зеленского в Берлине заметно пошатывалась. Позже она объяснила, что явно не выпила достаточно воды, передаёт УНН со ссылкой на AP.
Как пишет агентство, Меркель заметно дрожала, когда стояла с украинским Президентом Зеленским на жаре в 28 градусов по Цельсию, в то время как военный оркестр исполнял национальные гимны на приветствии.
Меркель улыбнулась после того, как репортер спросил, должна ли ее дрожь вызывать беспокойство, сказав, что с ней все в порядке.
"С тех пор я выпила по крайней мере три стакана воды, которые мне, очевидно, были нужны, и теперь я чувствую себя очень хорошо", - сказала она.
Она засмеялась и улыбнулась Зеленскому, когда он заверил журналистов, что канцлер была в безопасности рядом с ним.
"Она была в полной безопасности", - сказал он.
Информационное агентство dpa сообщило, что это не первый случай, когда Меркель трясет при похожих обстоятельствах под палящим солнцем.
Не известно, есть ли у Меркель, которая возглавляет Германию с 2005 года, проблемы со здоровьем. Немецкие законы о конфиденциальности очень строги в отношении такого рода информации, сообщает агентство.
Как сообщал УНН, Меркель поздравила инициативы Зеленского в отношении Минска и пообещала сохранение санкций.