Зеленский на встрече с предпринимателями ФРГ: иностранные кампании боятся наших правоохранителей

"Это более чем два ВВП Украины, и это примерно 450 тысяч рабочих мест", - сообщил президент Немецко-украинской промышленно-торговой палаты Андреас Лир.

Представители бизнеса заявили, что надеются на развитие сотрудничества, но для этого требуется улучшение инвестиционного климата и адаптация европейских стандартов в Украине.

"Инвестиционный климат - это для нас приоритет. Я понимаю, чего боится иностранный бизнес: наших правоохранительных органов, которые давят на предпринимателей, наших судов, которые его не защищают", - подчеркнул Президент Украины.

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Глава государства подчеркнул важность устранения давления правоохранительных органов на предпринимателей, потому что без этого невозможно развивать экономику Украины.

"Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций, буду гарантировать, что на вас никто не будет давить. Мы стремимся быть европейской страной", - добавил Владимир Зеленский.

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По его словам, в планах - обеспечение независимости судов и правоохранительных органов, создание "электронной таможни" и борьба с контрабандой.

"У нас очень большой пакет инноваций. Это наш проект "Государство в смартфоне", который обеспечит уменьшение бюрократического давления на людей. Именно Администрация Президента восстанавливает инвестиционный совет. Мы хотели бы проводить его дважды в год. И приглашаем вас, ведь чем больше будет в этом совете иностранного бизнеса, тем прозрачней он будет", - отметил Президент.

Как сообщал УНН, Меркель поздравила инициативы Зеленского отношении Минска и пообещала сохранение санкций.