Ніхто не збирається оголошувати дефолт - Президент

"Чутки про дефолт - це чутки. До речі, в Європі всі розуміють, що це чутки, які розіграли деякі медіапортали. Ніхто не збирається оголошувати про дефолт, всі за стабільну економіку в нашій країні. У нас дуже багато проблем. Давайте не перейматись чутками... Співпраця з МВФ у нас продовжується. Тому я хочу всіх заспокоїти. Все буде нормально", - заявив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем'єр прокоментував можливість дефолту

Нагадаємо, Україна може розраховувати на підписання нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом на заміну поточної SBA не раніше кінця вересня - початку жовтня.