Ніхто не збирається оголошувати дефолт - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Ніхто не збирається оголошувати про дефолт. Про це під час інтерв‘ю в ефірі одного з українських телеканалів заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
"Чутки про дефолт - це чутки. До речі, в Європі всі розуміють, що це чутки, які розіграли деякі медіапортали. Ніхто не збирається оголошувати про дефолт, всі за стабільну економіку в нашій країні. У нас дуже багато проблем. Давайте не перейматись чутками... Співпраця з МВФ у нас продовжується. Тому я хочу всіх заспокоїти. Все буде нормально", - заявив він.
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Нагадаємо, Україна може розраховувати на підписання нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом на заміну поточної SBA не раніше кінця вересня - початку жовтня.