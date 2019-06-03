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Голова Ради НБУ: нову програму з МВФ можна очікувати не раніше вересня-жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Україна може розраховувати на підписання нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом на заміну поточної SBA не раніше кінця вересня - початку жовтня. Про це заявив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook, передає УНН.

"На недавній зустрічі Президента України з представниками МВФ (основного кредитора нашої країни) обговорювали, як про один з варіантів, початок нової програми співпраці з Фондом... Як до цього ставитися? Немає однозначної відповіді. До продовження співпраці з МВФ - позитивно, але діюча програма stand-by передбачає виділення двох траншів - 1,3 млрд дол. у травні (час переноситься) і 1,2 млрд дол. у листопаді (у разі, якщо б наша країна виконувала умови Меморандуму про співпрацю з Фондом, зокрема, для отримання першого з двох траншів було виконано лише одна умова з чотирьох - монетизація субсидій)", - вдзначив Данилишин.

З його слів, якщо додати до цього 0,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС і 1 млрд дол. кредитів Світового банку (у вигляді двох траншів по 0,5 млрд дол.), які Україна отримала б після надання відповідних траншів кредиту МВФ, то сумарно виходить 4,1 млрд дол.

"У варіанті з новою програмою терміни отримання кредитів передбачити складно. Робота над новою програмою може зайняти в кращому випадку пару місяців. Врахуємо й те, що представники Фонду для її обговорення приїдуть не раніше формування нового уряду за підсумками парламентських виборів. Виходить, раніше вересня представників МВФ чекати не доведеться, тому підписання документів варто очікувати не раніше кінця вересня – початку жовтня. Та й виділення кредитів відбувається аж ніяк не відразу після підписання програми", - вказав голова Ради НБУ.

Нагадаємо, представники МВФ під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським засвідчили готовність продовжити обговорення подальшої співпраці з Україною, щойно після парламентських виборів буде сформований новий уряд.

Також нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк повідомив, що поточна програма співробітництва України і МВФ Stand-by залишається в силі.

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