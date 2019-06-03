Глава Совета НБУ: новую программу с МВФ можно ожидать не раньше сентября-октября

"На недавней встрече Президента Украины с представителями МВФ (основного кредитора нашей страны) обсуждали, как один из вариантов, начало новой программы сотрудничества с Фондом... Как к этому относиться? Нет однозначного ответа. К продолжению сотрудничества с МВФ - положительно, но действующая программа stand-by предполагает выделение двух траншей - 1,3 млрд долл. в мае (время переносится) и 1,2 млрд долл. в ноябре (в случае, если бы наша страна выполняла условия Меморандума о сотрудничестве с Фондом, в частности, для получения первого из двух траншей было выполнено только одно условие из четырех - монетизация субсидий)", - вдзначив Данилишин.

По его словам, если добавить к этому 0,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС и 1 млрд долл. кредитов Всемирного банка (в виде двух траншей по 0,5 млрд долл.), которые Украина получила бы после предоставления соответствующих траншей кредита МВФ, то суммарно выходит 4,1 млрд долл.

"В варианте с новой программой сроки получения кредитов предсказать сложно. Работа над новой программой может занять в лучшем случае пару месяцев. Учтем и то, что представители Фонда для ее обсуждения приедут не раньше формирования нового правительства по итогам парламентских выборов. Получается, раньше сентября представителей МВФ ждать не придется, поэтому подписание документов стоит ожидать не ранее конца сентября - начала октября. Да и выделения кредитов происходит отнюдь не сразу после подписания программы", - отметил председатель Совета НБУ.

Напомним, представители МВФ во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским показали готовность продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной, как только после парламентских выборов будет сформировано новое правительство.

Также напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил, что текущая программа сотрудничества Украины и МВФ Stand-by остается в силе.