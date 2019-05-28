Поточна програма співробітництва України і МВФ залишається в силі - Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Поточна програма співробітництва України і Міжнародного валютного фонду stand-by залишається в силі. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк під час брифінгу біля будівлі АП, передає кореспондент УНН.
"Було питання, який статус чинної програми stand-by, – ця програма залишається", - зазначив Данилюк.
Він додав, що на зустрічі з місією МВФ не обговорювали деталі траншів.
Нагадаємо, у МВФ заявили, що готові співпрацювати з новим урядом України.
Раніше Данилюк заявляв, що Україна має змогу виконати умови МВФ для отримання траншу.