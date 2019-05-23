У МВФ заявили, що готові співпрацювати з новим урядом України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Як тільки буде сформовано новий уряд в Україні ми, як і раніше, готові відновити обговорення щодо співпраці. На цьому наголосив голова Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на традиційному брифінгу у Вашингтоні, передає УНН.
Представник фонду одразу наголосив, що у МВФ не коментують політичні процеси ні в одній країні.
“Але як тільки буде сформовано новий уряд ми, як і раніше, готові відновити обговорення щодо співпраці з Україною”, — наголосив Райс.
Раніше Райс запевнив, що місія Міжнародного валютного фонду продовжує роботу в Україні за графіком.
Як повідомляв УНН, міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко заявив, що рішення Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради України восьмого скликання може вплинути на подальшу роботу з Міжнародним валютним фондом.
Разом з тим, він уточнив, що Місія МВФ ще працює в Україні.
Нагадаємо, в АП повідомили, що Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією Міжнародного валютного фонду наступного тижня.