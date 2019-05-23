У МВФ заявили, що готові співпрацювати з новим урядом України

КИЇВ. 23 травня. УНН. Як тільки буде сформовано новий уряд в Україні ми, як і раніше, готові відновити обговорення щодо співпраці. На цьому наголосив голова Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на традиційному брифінгу у Вашингтоні, передає УНН.