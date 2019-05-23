В МВФ заявили, что готовы сотрудничать с новым правительством Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Как только будет сформировано новое правительство в Украине мы, как и раньше, готовы возобновить обсуждение о сотрудничестве. Об этом заявил глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне, передает УНН.
Представитель фонда сразу отметил, что в МВФ не комментируют политические процессы ни в одной стране.
"Но как только будет сформировано новое правительство мы, как и раньше, готовы возобновить обсуждение о сотрудничестве с Украиной", - отметил Райс.
Ранее Райс заверил, что миссия Международного валютного фонда продолжает работу в Украине по графику.
Как сообщал УНН, министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко заявил, что решение Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины восьмого созыва может повлиять на дальнейшую работу с Международным валютным фондом.
Вместе с тем, он уточнил, что Миссия МВФ еще работает в Украине.
Напомним, в АП сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда на следующей неделе.