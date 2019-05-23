У МВФ запевнили, що місія фонду продовжує роботу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду продовжує роботу в Україні за графіком. Про це повідомив голова Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні, передає УНН.
“Місія зараз у Києві”, — наголосив Райс і додав, що представники фонду продовжують роботу, відповідно до графіку.
Він також додав, що місія веде з владою переговори щодо реформ.
“Місія... веде конструктивні переговори з владою щодо поточних реформ, а також минулих виборів”, — сказав Райс.
Раніше міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко заявив, що рішення Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради України восьмого скликання може вплинути на подальшу роботу з Міжнародним валютним фондом.
Разом з тим, він уточнив, що Місія МВФ ще працює в Україні.
Нагадаємо, в АП повідомили, що Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією Міжнародного валютного фонду наступного тижня.