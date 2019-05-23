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У МВФ запевнили, що місія фонду продовжує роботу в Україні

У МВФ запевнили, що місія фонду продовжує роботу в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду продовжує роботу в Україні за графіком. Про це повідомив голова Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні, передає УНН.

“Місія зараз у Києві”, — наголосив Райс і додав, що представники фонду продовжують роботу, відповідно до графіку.

Він також додав, що місія веде з владою переговори щодо реформ.

“Місія... веде конструктивні переговори з владою щодо поточних реформ, а також минулих виборів”, — сказав Райс.

Раніше міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко заявив, що рішення Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради України восьмого скликання може вплинути на подальшу роботу з Міжнародним валютним фондом

Разом з тим, він уточнив, що Місія МВФ ще працює в Україні.

Нагадаємо, в АП повідомили, що Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією Міжнародного валютного фонду наступного тижня.

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