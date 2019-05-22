Розпуск Ради може вплинути на роботу з МВФ, але місія ще працює в Україні - Саєнко

КИЇВ. 22 травня. УНН. Рішення Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради України восьмого скликання може вплинути на подальшу роботу з Міжнародним валютним фондом. Про це сказав міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко під час форуму на тему «Відповідальність, довіра, інклюзивність: бачення реформ завтрашнього дня. Пропозиції громадянського суспільства» в Києві 22 травня, передає УНН.