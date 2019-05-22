Розпуск Ради може вплинути на роботу з МВФ, але місія ще працює в Україні - Саєнко

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Рішення Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради України восьмого скликання може вплинути на подальшу роботу з Міжнародним валютним фондом. Про це сказав міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко під час форуму на тему «Відповідальність, довіра, інклюзивність: бачення реформ завтрашнього дня. Пропозиції громадянського суспільства» в Києві 22 травня, передає УНН.

"Рішення Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради України восьмого скликання може вплинути на подальшу роботу з Міжнародним валютним фондом", - сказав Саєнко.

Разом з тим, він уточнив, що Місія МВФ ще працює в Україні.

Нагадаємо, в АП повідомили, що Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією Міжнародного валютного фонду наступного тижня. 

А представник Президента в Кабміні Андрій Герус повідомив, що Міжнародний валютний фонд чекатиме результатів виборів для продовження переговорів з Україною. 

Українські Національні Новини

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