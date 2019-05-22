Зеленський зустрінеться з представниками місії МВФ наступного тижня - АП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією Міжнародного валютного фонду наступного тижня. Про це повідомили в Адміністрації Президента України, передає УНН.
“Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, яка перебуває в Києві. Зустріч відбудеться наступного тижня, як і було заплановано”, — заявили в АП.
В Адміністрації зазначили, що наразі представники місії проводять зустрічі з урядовцями.
Як повідомляв УНН, МВФ продовжить переговори з Україною після парламентських виборів.