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МВФ продовжить переговори з Україною після парламентських виборів

МВФ продовжить переговори з Україною після парламентських виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Міжнародний валютний фонд чекатиме результатів виборів для продовження переговорів з Україною. Про це заявив представник Президента в Кабміні Андрій Герус після засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Думаю, що МВФ хоче чітко розуміти, хто буде в уряді, хто буде в коаліції, з ким буде вестись наступна співпраця, тому що горизонт співпраці більший, ніж місяць чи два. Думаю, що вони будуть зараз проводити консультації, а за два місяці будуть оновлювати ситуацію за підсумками парламентських виборів, нового уряду", - зазначив Герус.

За його словами, за питання співпраці з МВФ в команді нового Президента буде відповідати Олександр Данилюк, який має великий досвід перемовин з фондом, тож цілком здатний професійно керувати цим процесом.

При цьому він додав, що МВФ практично ніколи не фокусується на окремих кадрових призначеннях, тож чутки щодо зміни позиції керівництва фонду, викликані незгодою з кадровою політикою української влади, невиправдані.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерти МВФ продовжують зустрічі з представниками влади

"Думаю, що це нереально, щоб МВФ саме через якісь кадрові рішення змінювала свою позицію", - наголосив він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Геруса представником Президента України у Кабінеті Міністрів України.

Українські Національні Новини

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